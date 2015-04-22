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市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 20:14 BJT

更新版 1-美股业绩：波音第一季获利劲升38%，因交机数量增加

(新增细节)

路透4月22日 - 波音 公布第一季获利激增38%，受助于商业飞机需求上升。

3月31日止第一季净利为13.4亿美元，或每股1.87美元，上年同期为9.65亿美元，或每股1.28美元。

扣除养老金及其它成本的核心获利从每股1.76美元增长至1.97美元。

营收增长8%，至221.75亿美元。

商用飞机交付量增长14%，至184架。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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