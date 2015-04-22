更新版 1-美股业绩：波音第一季获利劲升38%，因交机数量增加

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(新增细节)
路透4月22日 - 波音 公布第一季获利激增38%，受助于商业飞机需求上升。
3月31日止第一季净利为13.4亿美元，或每股1.87美元，上年同期为9.65亿美元，或每股1.28美元。
扣除养老金及其它成本的核心获利从每股1.76美元增长至1.97美元。
营收增长8%，至221.75亿美元。
商用飞机交付量增长14%，至184架。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。