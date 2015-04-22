国际油市：亚洲柴油与航煤价差未来几周料下滑，因供应增加

路透新加坡4月22日 - 亚洲柴油与航煤价差未来几周料将下滑，交易 员表示，受区域内炼厂结束维修重启生产使得供应增加，以及沙特(沙乌 地)阿拉伯尚未为自身的季节性需求进口等因素支撑。 交易员表示，越南Petrolimex已购买3.5万吨含硫量500ppm柴油，交 期为5月15-25日，价格较新加坡报价每桶升水约0.40美元，以马来西亚/ 泰国离岸价格为基准。 他们表示，这已远低于该公司稍早购买船期5月初船货的价格。 交易员表示，一旦炼厂结束维修重启生产，供应料将增加，但亚洲区 的需求依然不振。 马来西亚国家石油公司(Petronas)已提供由Kerteh出货的22.5万桶航 煤，船期为5月10-11日。截标日期与投标有效日期皆为4月23日。 新加坡现货交易方面，达成一笔航煤交易，无柴油交易达成。 壳牌石油向联合石化出售10万桶航煤，船期为5月18-22日，每桶价格 较5月18-22日新加坡现货平均价格贴水0.30美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校)