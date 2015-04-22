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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 20:20 BJT

国际油市：亚洲柴油与航煤价差未来几周料下滑，因供应增加

路透新加坡4月22日 - 亚洲柴油与航煤价差未来几周料将下滑，交易
员表示，受区域内炼厂结束维修重启生产使得供应增加，以及沙特(沙乌
地)阿拉伯尚未为自身的季节性需求进口等因素支撑。
    
    交易员表示，越南Petrolimex已购买3.5万吨含硫量500ppm柴油，交
期为5月15-25日，价格较新加坡报价每桶升水约0.40美元，以马来西亚/
泰国离岸价格为基准。
    
    他们表示，这已远低于该公司稍早购买船期5月初船货的价格。
    
    交易员表示，一旦炼厂结束维修重启生产，供应料将增加，但亚洲区
的需求依然不振。
    
    马来西亚国家石油公司(Petronas)已提供由Kerteh出货的22.5万桶航
煤，船期为5月10-11日。截标日期与投标有效日期皆为4月23日。
    
    新加坡现货交易方面，达成一笔航煤交易，无柴油交易达成。
    
    壳牌石油向联合石化出售10万桶航煤，船期为5月18-22日，每桶价格
较5月18-22日新加坡现货平均价格贴水0.30美元。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校)

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