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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 20:27 BJT

美股业绩：麦当劳第一季营收下滑11%，净利大跌32.6%

路透4月22日 - 全球最大快餐连锁店--麦当劳 公布第一季营收下滑11%；该公司正努力从中国与日本的食安丑闻中恢复，且美国国内面临激烈竞争。

这是新任执行长Steve Easterbrook上任后首度公布季度业绩，而全球开店13个月以上的餐厅同店销售下滑2.3%。

麦当劳第一季净利大跌32.6%至8.115亿美元，或每股0.84美元，上年同期为12亿美元，或每股1.21美元。

营收则由67亿美元下跌至59.6亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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