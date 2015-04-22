美股业绩：麦当劳第一季营收下滑11%，净利大跌32.6%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月22日 - 全球最大快餐连锁店--麦当劳 公布第一季营收下滑11%；该公司正努力从中国与日本的食安丑闻中恢复，且美国国内面临激烈竞争。
这是新任执行长Steve Easterbrook上任后首度公布季度业绩，而全球开店13个月以上的餐厅同店销售下滑2.3%。
麦当劳第一季净利大跌32.6%至8.115亿美元，或每股0.84美元，上年同期为12亿美元，或每股1.21美元。
营收则由67亿美元下跌至59.6亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。