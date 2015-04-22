东南亚股市：收盘普跌受金融股拖累；泰股触及近两周低点

路透4月22日 - 东南亚股市周三多数收跌，受金融类股跌势拖累，因对中国货币宽松政 策的乐观情绪消失殆尽；泰国股市触及将近两周以来最低，因银行股公布业绩表现欠佳。 泰国股市 下跌1.1%，收在4月10日以来最低点，金融类股领跌。泰京银行 <KTB. BK>大跌6.1%，该行上日公布第一季净利逊于预估，因贷款损失拨备增加。 印尼股市 收跌0.4%，上日触及逾一周高位；马来西亚股市 下滑0.4%，盘 中一度触及逾七个月高点；新加坡股市 同样下跌0.4%，创4月13日以来最低收盘位 。 菲律宾股市 下滑0.2%，连续四日走跌，盘中最多下跌0.8%，Bank of the Philip pine Islands 与BDO Unibank 等银行类股领跌。 外资卖超马来西亚股市866万美元，卖超菲股620万美元。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 425.31 -0.82 -0.19 +3.54 410.77 新加坡 3496.24 -12.37 -0.35 +3.90 3365.15 马来西亚 1854.77 -8.03 -0.43 +5.31 1761.25 泰国 1552.01 -17.34 -1.10 +3.63 1497.67 印尼 5437.12 -23.45 -0.43 +4.02 5226.95 菲律宾 7833.03 -13.91 -0.18 +8.33 7230.57 越南 562.51 0.27 +0.05 +3.09 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)