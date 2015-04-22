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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 20:56 BJT

东南亚股市：收盘普跌受金融股拖累；泰股触及近两周低点

路透4月22日 - 东南亚股市周三多数收跌，受金融类股跌势拖累，因对中国货币宽松政
策的乐观情绪消失殆尽；泰国股市触及将近两周以来最低，因银行股公布业绩表现欠佳。
    
    泰国股市 下跌1.1%，收在4月10日以来最低点，金融类股领跌。泰京银行 <KTB.
BK>大跌6.1%，该行上日公布第一季净利逊于预估，因贷款损失拨备增加。
    
    印尼股市 收跌0.4%，上日触及逾一周高位；马来西亚股市 下滑0.4%，盘
中一度触及逾七个月高点；新加坡股市 同样下跌0.4%，创4月13日以来最低收盘位
。
    
    菲律宾股市 下滑0.2%，连续四日走跌，盘中最多下跌0.8%，Bank of the Philip
pine Islands 与BDO Unibank
 等银行类股领跌。
    
    外资卖超马来西亚股市866万美元，卖超菲股620万美元。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   425.31    -0.82   -0.19   +3.54   410.77
    新加坡                   3496.24   -12.37   -0.35   +3.90  3365.15
    马来西亚                  1854.77    -8.03   -0.43   +5.31  1761.25
    泰国                      1552.01   -17.34   -1.10   +3.63  1497.67
    印尼                      5437.12   -23.45   -0.43   +4.02  5226.95
    菲律宾                     7833.03   -13.91   -0.18   +8.33  7230.57
    越南                        562.51     0.27   +0.05   +3.09   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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