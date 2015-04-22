国际油市：亚洲石脑油裂解价差连五日走跌，庞大供应前景打击市场信心

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡4月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连五日下跌，为今年以来最长的跌势，因未来供给庞大打击交易商的信心。 路透数据显示，石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下挫3%，至每吨89.53美元，为2月18日以来低位。
亚洲5月可望接获来自欧洲及地中海等西方国家供应约180万吨石脑油，较4月增加6%左右，较2014年月均量增加12.5%。
众人目光均聚焦于供应面上，交易商们无视于来自马来西亚Titan等例行性的需求。
“市场正在往下走，但石化业强劲的利润及缺乏低廉的液化石油气(LPG)则减缓这波跌势，”一名交易商表示。
亚洲柴油裂解价差从一周低点回升至三日高点每桶12.37美元，交投气氛重现。
新加坡现货市场有七笔成交，其中六笔为汽油交易。
Gunvor自壳牌买进95辛烷汽油船货，5月12-16日自新加坡装运，每桶76.30美元；但Gunvor售予BP 92辛烷船货，5月7-11日自新加坡装运，每桶74.20美元。
Lukoil向PTT买进92辛烷船货，5月7-11日自新加坡装运，每桶74.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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