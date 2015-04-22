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市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 21:42 BJT

美国股市：开盘上涨，受企业业绩提振

路透纽约4月22日 - 美国股市周三开盘上涨，受麦当劳 、安进 与可口可乐 等企业业绩提振。

道琼工业指数 上涨35.06点，或0.2%，报17,984.65点；标普500指数 上涨3.51点，或0.17%，报2,100.8点；Nasdaq综合股价指数 上涨10.45点，或0.21%，报5,024.55点。(完)

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