欧洲汇市：英镑升穿1.50美元至五周高位，因英国央行会议记录基调乐观

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦4月22日 - 英镑兑美元周三升穿1.50美元，触及五周高位，此前发布的英国央行4月会议记录显示决策者略微偏向于关注通胀可能加速上升的风险。
交易员称，会议记录显示九名决策委员愈发趋同于认为央行下一次调整举措将为升息，这也提振英镑走势。4月8-9日会议记录显示，委员们一致投票赞成维持利率在0.5%的纪录低位不变，但有两位委员认为这项决议“相当均衡”。
英国央行亦指出，强势英镑对通胀的影响有可能比预期来得更快，这暗示当物价下行的暂时性压力消退时，通胀率可能反弹得更加强劲。
英国央行公布会议记录后，英镑兑美元 触及日内高位1.5080美元，公布之前约在1.4936美元。英镑最新报1.5025美元，日内仍上涨0.6%。
欧元兑英镑 下跌至0.7140英镑，稍早触及五周低点0.7123英镑。
“会议记录没有预期的温和，”Foenix Partners的董事总经理Richard de Meo说。该公司向英国企业提供外汇解决方案。
“他们似乎看好通胀前景。英镑兑美元已经涨到1.5上方，有可能在该水平停留几天，但鉴于大选的不确定性，我觉得不会停留太长时间。”
民调显示，保守党和反对党工党的支持率旗鼓相当，很有可能产生无绝对多数党的议会。苏格兰民族党等较小政党表现强势，也令外界难以预测到底会组建一个什么样的政府。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。