欧洲汇市：英镑升穿1.50美元至五周高位，因英国央行会议记录基调乐观

路透伦敦4月22日 - 英镑兑美元周三升穿1.50美元，触及五周高位，此前发布的英国央行4月会议记录显示决策者略微偏向于关注通胀可能加速上升的风险。

交易员称，会议记录显示九名决策委员愈发趋同于认为央行下一次调整举措将为升息，这也提振英镑走势。4月8-9日会议记录显示，委员们一致投票赞成维持利率在0.5%的纪录低位不变，但有两位委员认为这项决议“相当均衡”。

英国央行亦指出，强势英镑对通胀的影响有可能比预期来得更快，这暗示当物价下行的暂时性压力消退时，通胀率可能反弹得更加强劲。

英国央行公布会议记录后，英镑兑美元 触及日内高位1.5080美元，公布之前约在1.4936美元。英镑最新报1.5025美元，日内仍上涨0.6%。

欧元兑英镑 下跌至0.7140英镑，稍早触及五周低点0.7123英镑。

“会议记录没有预期的温和，”Foenix Partners的董事总经理Richard de Meo说。该公司向英国企业提供外汇解决方案。

“他们似乎看好通胀前景。英镑兑美元已经涨到1.5上方，有可能在该水平停留几天，但鉴于大选的不确定性，我觉得不会停留太长时间。”