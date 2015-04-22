金属期市：期铜下跌，因担忧中国需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月22日 - 中国需求疲弱和供应过剩令期铜价格周三小幅走低，期铅上涨至五个月高位，因预计将出现供应短缺。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨5,910美元，低于周二收报的5,945美元。
中国经济成长放缓导致中国铜需求增长转弱。中国占今年全球消费总量的近一半。
3月中国精炼铜进口较上年同期减少5.5%，且今年迄今较上年同期下降近五分之一。
VTB Capital商品研究部主管Wiktor Bielski说，中国政府提振经济增长的举措造成市场过热。
“中国出现了楼市泡沫，且破灭了，而现在政府(的举措)正造成金融泡沫。”
反映市场供应增加，现货铜价格较三个月期铜价格在本周转为贴水，为去年7月来首见。
“目前铜供应充足...中国经济仍在成长，但速度放缓。目前技术面疲弱，在6,200-6,300美元水平引发三个月期铜卖盘，”一交易商说。
期铝 收报1,806美元，低于上日的1,816美元。
俄罗斯铝业联合公司 正在评估其铝冶炼业务，可能关闭20万吨产能。该公司过去两年已削减产能80万吨。
期锡 收报每吨15,555美元，高于周二的15,505美元。
期镍 收平在12,675美元。期锌 从2,207美元上涨至2,234美元。期铅 报2,048美元，上日报2,036美元，盘中触及11月底来最高2,067美元。(完)
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