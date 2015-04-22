欧元债市：希腊公债市场显示退欧恐慌，但区内其他公债市场风平浪静

路透伦敦4月22日 - 希腊公债市场接近完全消化希腊可能再次违约的可能性，且对希腊退欧的忧虑再度高涨，但没有明显迹象显示，投资者预计希腊问题会波及其他欧元区国家。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆、国际货币基金组织的欧洲主管Poul Thomsen和白宫顾问过去一周也警告称，希腊退出欧元区将带来不稳定。
但目前，似乎金融市场并不担心，希腊退欧可能会导致其他债务沉重的成员国退出欧元区。
欧洲央行购债计划提振了投资者的冒险意愿。包括了救助基金在内的欧元区安全网，以及欧洲央行总裁德拉吉作出的“将竭尽所能保护欧元”的承诺，也令投资者感到安慰。
为避免在本月违约，希腊通过临时性交易动用了公共储备，且要求国家实体将闲置的现金放到希腊央行。
这些举措使希腊在6月前有能力履行债务。
此举令希腊公债收益率升势暂竭，但它们仍然处于很高的水平。两年期希腊公债 收益率最新报28%，去年发售时收益率在4%以下。10年期希腊公债 收益率报13%。
交投枯竭。希腊央行数据显示，在HDAT电子平台，在3月27日至4月15日期间没有任何成交。上月成交量仅为6,300万欧元。2014年成交量总计104亿欧元。
Markit数据显示，五年期希腊信贷违约互换(CDS)交投在逾2,600个基点，反映希腊违约的机率接近90%。
西班牙违约的几率为8.8%，意大利为11.5%，葡萄牙为13.5%。作为对照，2012年希腊退欧风险将欧元区二线国家违约的机率推升至40-60%。
10年期西班牙 和意大利公债 收益率均下跌8个基点，报1.39%，因投资者预计，法国、意大利和西班牙债券回赎和票息支出释出的约650亿欧元资金可能重新投资到这两个收益率相对较高的市场。(完)