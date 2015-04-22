全球金市：金价跌幅为六周最大，因美国楼市数据强劲提振美国升息预期

* 美国成屋销售触及18个月最高水平

* 市场焦点在希腊危机

路透纽约/伦敦4月22日 - 金价周三挫跌至逾一周最低水平，录得逾六周来最大单日跌幅，因3月美国成屋销售强劲，刺激对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月升息的预期。

1847 GMT，现货金 大跌1.3%，报1,186.63美元，此前跌至4月14日来最低1,185.33美元。

这是黄金自3月6日来最大的单日跌幅。

美国6月期金 收低16.20美元，报每盎司1,186.90美元。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国3月成屋销售触及18个月来最高水平，表明经济正积累动能。在报告公布后，金价扩大跌幅。

该报告巩固市场对美联储可能提早而不是推迟升息的预期，汇丰的贵金属分析师Howard Wen说。

在强劲的美国成屋销售数据公布后，美元兑一篮子主要货币 扭转稍早跌势。

投资者关注希腊情势发展，希腊将很快耗尽现金。

现货银 急跌1.3%，报每盎司15.77美元，现货铂金 劲跌1.9%，报每盎司1,125.25美元。现货钯金 挫跌1.8%，报每盎司755美元。(完)

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