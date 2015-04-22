美股盘后：高通公布业绩后股价下挫1%

路透4月22日 - 高通 周三在美股盘后交易中下挫1%，此前该公司公布业绩。

高通公布，会计年度第二季GAAP每股收益为0.63美元，非GAAP每股收益为1.40美元，营收为69亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季度每股收益为1.33美元，营收为68.3亿美元。

该公司预计，会计年度第三季GAAP每股收益为0.67-0.82美元，非GAAP每股收益为0.85-1.00美元，营收为54-62亿美元。