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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 04:26 BJT

美股盘后：FACEBOOK公布业绩后股价先抑后扬，最新上涨0.2%

路透4月22日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易中下跌1.2%，之后扭转走势，上扬0.2%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第一季GAAP每股收益为0.18美元，非GAAP每股收益为0.42美元，营收为35.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季每股收益为0.40美元，营收为35.6亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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