纽约期市：期棉触及一个月低位，因需求仍然疲弱

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约4月22日 - 期棉周三跌至逾一个月最低，尽管价格在过去两周大幅回落，但棉花需求仍然迟滞。
交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.07美分，或0.1%，收报每磅62.92美分，盘中触及3月19日以来最低62.35美分。
近月5月期棉合约 跌0.14美分，或0.2%，收报每磅62.49美分。
今日期棉下跌，部份是延续两周前触及六个月高位后的下行趋势，尽管部份市场人士预计，棉价下跌将吸引买家入市。
次月7月棉花合约 较12月合约 贴水走宽至0.71美分，为4月2日来最大贴水。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。