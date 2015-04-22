版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 05:36 BJT

纽约期市：期棉触及一个月低位，因需求仍然疲弱

路透纽约4月22日 - 期棉周三跌至逾一个月最低，尽管价格在过去两周大幅回落，但棉花需求仍然迟滞。

交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.07美分，或0.1%，收报每磅62.92美分，盘中触及3月19日以来最低62.35美分。

近月5月期棉合约 跌0.14美分，或0.2%，收报每磅62.49美分。

今日期棉下跌，部份是延续两周前触及六个月高位后的下行趋势，尽管部份市场人士预计，棉价下跌将吸引买家入市。

次月7月棉花合约 较12月合约 贴水走宽至0.71美分，为4月2日来最大贴水。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐