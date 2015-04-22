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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 05:04 BJT

美股盘后：德州仪器劲跌4.6%，此前公司公布业绩

路透4月22日 - 德州仪器 周三在盘后交易中劲跌4.6%，之前该公司公布业绩和财测。

德仪公布第一季每股盈利0.61美元，营收为31.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计德仪第一季营收32亿美元，每股盈利0.62美元。

德仪还预计第二季每股盈利介乎0.60-0.70美元，营收介乎31.2-33.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德仪第二季营收34.3亿美元，每股盈利0.73美元。(完)

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