美股盘后：德州仪器劲跌4.6%，此前公司公布业绩

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月22日 - 德州仪器 周三在盘后交易中劲跌4.6%，之前该公司公布业绩和财测。
德仪公布第一季每股盈利0.61美元，营收为31.5亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计德仪第一季营收32亿美元，每股盈利0.62美元。
德仪还预计第二季每股盈利介乎0.60-0.70美元，营收介乎31.2-33.8亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德仪第二季营收34.3亿美元，每股盈利0.73美元。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。