国际油市：也门再遭轰炸刺激布兰特原油上涨，美国原油因库存增加而走低

* 也门冲突持续，扶助布兰特原油价格上涨1%

* 美国原油价格下滑，市场权衡库存增加和产量下降哪个影响更大

路透纽约4月22日 - 油价周三涨跌互见，布兰特原油收高，因也门再遭轰炸，但美国原油下跌，此前美国政府数据显示，尽管原油产量下降，但最新一周美国原油库存继续增加。

布兰特原油期货收高1%，因沙特牵头的联军战机轰炸也门，昨日沙特宣布，针对与伊朗结盟的胡塞叛军的空袭结束。

美国原油期货收跌约1%，日内在平盘上下游走，因市场人士权衡美国政府报告显示原油产量下降但原油库存上升这两个因素哪一个对油价的影响更大。

布兰特原油 周三收涨0.65美元，报每桶62.73美元，此前白宫称，也门情势仍然动荡，对该地区要作的工作还有很多。

美国原油期货 收跌0.45美元，报每桶56.16美元。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油日产量下降1.8万桶，连续第二周下降，数据公布之初，美国原油价格从日内低位反弹。

但EIA还表示，上周美国原油库存增加530万桶，至4.89亿桶的纪录高位，高于接受路透调查的分析师预期的290万桶的增幅。

库欣原油库存增加78.9万桶。能源市场信息公司Genscape称，近80%的库欣油库已装满原油。俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割地。(完)

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