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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值   
    
    4月20日当周
    
    4月23日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               4月初值       --          50.3
    2100 韩国消费者信心指数                            4月         --           101
    
    4月24日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    4月27日当周
    
    4月27日(一)
    
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      3月         --         -1.8%
    
    4月28日(二)
    
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    5月         --           76  
    
    4月29日(三)
    2300 韩国工业生产(较前月)                          3月         --        +2.6%
                     (较上年同期)                                  --        -4.7%
             服务业产出(较前月)                                    --        +1.6%
    2350 日本工业生产                               3月初值        --        -3.1%
             一个月预估值                                          --        -2.0%
             两个月预估值                                          --        +3.6%
    
    4月30日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      3月         --        +1.0%
    0500 日本新屋开工(较上年同期)                      3月         --        -3.1%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      3月         --        +0.8%
                     (较上年同期)                                  --        -2.9%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   3月         --        +2.0%
             全国整体CPI                                           --        +2.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               4月         --        +2.2%
             东京地区整体CPI                                       --        +2.3%
    2330 日本求才求职比                                3月         --         1.15
             失业率                                                --         3.5%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月         --         持平
                                (较上年同期)                       --        +0.4%(完)

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