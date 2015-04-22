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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 07:24 BJT

韩国数据：第一季GDP初值为较前季增长0.8%，同比增速放慢至2.4%

路透首尔4月23日 - 韩国央行周四公布的初值显示，2015年第一季经济较前季成长0.8%，符合预期，并超过去年第四季0.3%的增速。

第一季经季调民间消费增长0.6%，去年第四季为成长0.5%。资本投资持平，前季为上升4.0%。

韩国央行数据显示，第一季经季节调整后建筑投资反弹7.5%，第四季意外下降7.8%。

尽管经季调GDP按季增速加快，但第一季GDP初值较上年同期增速放缓至2.4%，低于去年第四季2.7%的增速。(完) (编译 李爽 审校 许娜)

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