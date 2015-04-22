韩国数据：第一季GDP初值为较前季增长0.8%，同比增速放慢至2.4%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透首尔4月23日 - 韩国央行周四公布的初值显示，2015年第一季经济较前季成长0.8%，符合预期，并超过去年第四季0.3%的增速。
第一季经季调民间消费增长0.6%，去年第四季为成长0.5%。资本投资持平，前季为上升4.0%。
韩国央行数据显示，第一季经季节调整后建筑投资反弹7.5%，第四季意外下降7.8%。
尽管经季调GDP按季增速加快，但第一季GDP初值较上年同期增速放缓至2.4%，低于去年第四季2.7%的增速。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。