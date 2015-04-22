《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月22日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.19 +0.98 +2.71 1169270
搜狐 65.31 +1.69 +2.65 471569
网易 114.64 -0.59 -0.51 659670
百度 213.37 +0.53 +0.25 1610052
台湾
台湾积体电路 23.84 +0.51 +2.19 3195737
联电 2.28 +0.00 +0.00 172725
日月光 7.21 +0.06 +0.84 264858
硅品精密 8.01 +0.06 +0.75 804142
和信超媒体 0.87 +0.02 +2.12 47466
友达 5.04 +0.10 +2.02 367141
中华电信 31.71 -0.04 -0.13 29100
台湾国际航电 46.95 -0.62 -1.30 844596
香港
中国移动 74.29 -0.12 -0.16 222656
中国联通 18.88 +0.13 +0.69 215729
中国电信 75.00 +1.21 +1.64 13240
中芯国际 5.45 +0.10 +1.87 7865
电讯盈科 6.48 +0.02 +0.32 104
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校 戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。