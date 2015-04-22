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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.19 +0.98 +2.71 1169270

搜狐 65.31 +1.69 +2.65 471569

网易 114.64 -0.59 -0.51 659670

百度 213.37 +0.53 +0.25 1610052

台湾

台湾积体电路 23.84 +0.51 +2.19 3195737

联电 2.28 +0.00 +0.00 172725

日月光 7.21 +0.06 +0.84 264858

硅品精密 8.01 +0.06 +0.75 804142

和信超媒体 0.87 +0.02 +2.12 47466

友达 5.04 +0.10 +2.02 367141

中华电信 31.71 -0.04 -0.13 29100

台湾国际航电 46.95 -0.62 -1.30 844596

香港

中国移动 74.29 -0.12 -0.16 222656

中国联通 18.88 +0.13 +0.69 215729

中国电信 75.00 +1.21 +1.64 13240

中芯国际 5.45 +0.10 +1.87 7865

电讯盈科 6.48 +0.02 +0.32 104

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校 戴素萍)

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