美股业绩：高通第二季获利锐减46%，预计第三季业绩逊于市场预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
该协议并要求高通降低在中国的权利金收费，损及了专利许可营收。
该公司预测第三季经调整获利为每股0.85-1美元，营收为54-62亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利为1.14美元，营收为65亿美元。
高通将2015年经调整的每股获利预估从4.85-5.05美元调降至4.60-5.00美元，营收则从263-280亿美元降至250-270亿美元。
在3月29日止的第二季，可归属于高通的净利锐减46%至10.5亿美元，每股获利为0.63美元。
该公司扣除特殊项目的每股获利为1.40美元。
营收成长8.3%至68.9亿美元。
高通股价在盘后报67.40美元。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张涛/许娜)
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