美股业绩：高通第二季获利锐减46%，预计第三季业绩逊于市场预期

该协议并要求高通降低在中国的权利金收费，损及了专利许可营收。

该公司预测第三季经调整获利为每股0.85-1美元，营收为54-62亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利为1.14美元，营收为65亿美元。

高通将2015年经调整的每股获利预估从4.85-5.05美元调降至4.60-5.00美元，营收则从263-280亿美元降至250-270亿美元。

在3月29日止的第二季，可归属于高通的净利锐减46%至10.5亿美元，每股获利为0.63美元。

该公司扣除特殊项目的每股获利为1.40美元。

营收成长8.3%至68.9亿美元。