重温稿 - 路透调查：韩国第一季经济增长料有所加速，但央行仍需降息

路透首尔4月21日 - 路透调查显示，今年第一季度韩国经济料较上季 增长0.7%，但韩国央行可能还需再次降息以支持经济。 这一经济增速将是去年第四季0.3%的两倍多，也将是2014年第三季以 来的最快增速；但仍不及韩国央行今年每季度将增长1%左右的预估。 “消费和投资增长可能因消费者信心疲弱、薪资增长乏力以及宏观经 济的高度不确定性而受到抑制，”汇丰分析师Ronald Man表示。 根据路透调查中22名受访分析师的预估中值，韩国第一季度经济将较 上年同期增长2.4%，增幅低于2014年第四季度的2.7%。 今年年初的经济指标有很大差异，凸显出经济成长不均衡。 例如，1月工业生产下滑幅度创六年之最，但2月的工业生产表现好于 预期，几近收复上月降幅。3月工业生产数据目前尚未发布。 韩国制造商景气仍显疲弱，2月降至两年低点。原因方面，调查受访 者提到了全球不确定性，可能意味着未来的商业环境仍具有挑战性。 韩国央行称，去年第四季度疲弱的政府支出拖累经济增幅不及预期， 可能导致2015年开局低迷。该央行在3月将指标利率下调到了1.75%的纪录 低位。 出口也表现不佳，1-3月出口较上年同期下滑，主要归咎于疲弱的海 外需求以及移动电话等关键行业越来越激烈的竞争。 上周在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议时，韩国 央行总裁李柱烈强调了结构性改革及巩固降息效果的相关政策的重要性。 多数分析师认为，还需要有更多的宽松举措，预计韩国央行不久将再 度降息，以提振经济增长。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 孙茉莉/杜明霞)