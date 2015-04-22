美国个股：谷歌首次试水无线通讯领域，在美推出Project Fi服务

但Blau指出，谷歌首先得要“测试那些能够凸显出自身差异性的功能”，例如能够在移动通讯网络与Wi-Fi之间转接。

Blau称，若谷歌能够提供这些功能，“未来可能成为无线通讯行业的大腕。”

谷歌表示，电话号码将存放在云端，客户将因此得已在所有连上线的平板电脑上面进行交谈或传送讯息。

谷歌的Android操作系统已经使该公司在移动通讯市场拥有强大影响力，该操作系统上拥有一些最受欢迎的应用程序，例如Gmail及Google Maps地图服务。