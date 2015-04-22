美国个股：谷歌首次试水无线通讯领域，在美推出Project Fi服务

加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
但Blau指出，谷歌首先得要“测试那些能够凸显出自身差异性的功能”，例如能够在移动通讯网络与Wi-Fi之间转接。
Blau称，若谷歌能够提供这些功能，“未来可能成为无线通讯行业的大腕。”
谷歌表示，电话号码将存放在云端，客户将因此得已在所有连上线的平板电脑上面进行交谈或传送讯息。
谷歌的Android操作系统已经使该公司在移动通讯市场拥有强大影响力，该操作系统上拥有一些最受欢迎的应用程序，例如Gmail及Google Maps地图服务。
谷歌股价上涨1.15%至549.18美元。(完) (编译/审校 王丽鑫/张明钧/杜明霞/戴素萍)
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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