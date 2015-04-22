欧洲经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月23日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差24.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 正10.2 正10.0 0645 法国企业景气指数 4月 正100 正99 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 49.2 48.8 服务业PMI 52.5 52.4 综合PMI -- 51.5 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 52.8 服务业PMI 55.5 55.4 综合PMI -- 55.4 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 52.6 52.2 服务业PMI 54.5 54.2 综合PMI 54.4 54.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 70.00 62.16 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差0.25 0830 英国零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.7% (较上年同期) +5.4% +5.7% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.4% +0.7% (较上年同期) +5.4% +5.1% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差28.4 4月24日(五) 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 108.4 107.9 IFO企业现况指数 112.4 112.0 IFO企业预期指数 104.5 103.9 4月27-29日 0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.5% +1.4% (较上年同期) -2.0% -3.0% 4月27日-5月5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +5.1% 4月27日(一) 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 0 4月28日(二) 0645 法国消费者信心指数 4月 -- 正93 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 4月29日-5月4日 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -- -0.5% (较上年同期) -- +3.6% 4月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 3月 -- 正1.19 0800 意大利企业信心指数 4月 -- 103.7 消费者信心指数 -- 110.9 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 -- +4.0% 民间贷款 -- -0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.8% 0900 欧元区企业景气指数 4月 -- 正0.23 经济景气指数 -- 正103.9 工业景气指数 -- 负2.9 服务业景气指数 -- 正6.0 消费者信心指数 -- 负3.7 消费者通胀预期指数 -- 负0.8 生产者通胀预期指数 -- 负4.4 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 -- 正4 4月30日(四) 0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -- +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 -- 90.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 -- 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) -- 293.2 经季节调整失业率 -- 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.8 0800 意大利失业率 3月 -- 12.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +2.1% (较上年同期) -- 持平 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -- -0.1% 0900 欧元区失业率 3月 -- 11.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.6%(完)