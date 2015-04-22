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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 07:42 BJT

****欧洲经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    4月20日当周
    
    4月23日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            3月         --    顺差24.73
    0600 德国Gfk消费者信心指数                           5月      正10.2      正10.0
    0645 法国企业景气指数                                4月       正100        正99
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月初值        49.2        48.8
                   服务业PMI                                        52.5        52.4
                   综合PMI                                           --         51.5
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月初值        53.0        52.8
                   服务业PMI                                        55.5        55.4
                   综合PMI                                           --         55.4
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月初值        52.6        52.2
                     服务业PMI                                      54.5        54.2
                     综合PMI                                        54.4        54.0
    0800 意大利薪资指数(较前月)                          3月         --         持平
                       (较上年同期)                                  --        +1.0%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                3月       70.00       62.16
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         --     短差0.25
    0830 英国零售销售(较上月)                            3月       +0.4%       +0.7%
                     (较上年同期)                                  +5.4%       +5.7%
             扣除能源的零售销售(较上月)                            +0.4%       +0.7%
                               (较上年同期)                        +5.4%       +5.1%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              3月初值         --     顺差28.4
    
    4月24日(五)
    0800 德国IFO企业景气判断指数                         4月       108.4       107.9
             IFO企业现况指数                                       112.4       112.0
             IFO企业预期指数                                       104.5       103.9
    
    4月27-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                            3月       +0.5%       +1.4%
                     (较上年同期)                                  -2.0%       -3.0%
    
    4月27日-5月5日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                      4月         --        +0.1%
                           (较上年同期)                              --        +5.1% 
    
    4月27日(一)
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 4月         --            0
    
    4月28日(二)
    0645 法国消费者信心指数                             4月          --         正93
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值          --        +0.6%
                           (较上年同期)                              --        +3.0%
    
    4月29日-5月4日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                        3月         --        -0.5%
                     (较上年同期)                                    --        +3.6%
    
    4月29日(三)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      3月          --       正1.19
    0800 意大利企业信心指数                             4月          --        103.7
                消费者信心指数                                       --        110.9
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                     3月          --        +4.0%
                  民间贷款                                           --        -0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                           --        +3.8%
    0900 欧元区企业景气指数                             4月          --       正0.23
                经济景气指数                                         --      正103.9
                工业景气指数                                         --        负2.9
                服务业景气指数                                       --        正6.0
                消费者信心指数                                       --        负3.7
                消费者通胀预期指数                                   --        负0.8
                生产者通胀预期指数                                   --        负4.4
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值          --        +0.5%
                                (较上年同期)                         --        +0.3%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                        --        +0.5%
                                     (较上年同期)                    --        +0.1%
    2305 英国GfK消费者信心指数                           4月         --          正4 
    
    4月30日(四)
    0645 法国消费者支出(较前月)                          3月         --        +0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月         --        +0.7%
    0700 瑞士KOF领先指标                                 4月         --         90.8
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)                4月         --      减少1.5
             未经季节调整失业人数(万人)                              --        293.2
             经季节调整失业率                                        --         6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                                --        279.8
    0800 意大利失业率                                    3月         --        12.7%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月初值         --        +0.1%
                                  (较上年同期)                       --        -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     --        +2.1%
                                    (较上年同期)                     --         持平
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                      4月初值         --        -0.1%
    0900 欧元区失业率                                    3月         --        11.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               3月         --        +0.5%
                                  (较上年同期)                       --        -2.6%(完)
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