《综述》2010年美股闪崩案主角进行抗争，力求不被引渡到美国

这是美国当局首度指控非法行为与这次闪崩事件有关；市场监管机构称，2010年10月的闪崩事件由多重因素造成，包括一档共同基金的电脑程式交易大量抛售E-迷你标普500指数 期货合约。

根据CFTC说法，多家监管机构最早曾在2009年与Sarao接触，对他的交易活动提出质疑，但他的电子欺骗(spoofing)行为一直持续到最近。萨劳曾经是芝加哥商业交易所集团(CME Group) 的会员，自2008年5月起就在该交易所进行股票期货交易。

CFTC主管周三表示，起诉萨劳花费了近五年时间，原因在于美国金融市场规模庞大且相当复杂。

“这些都是庞大的市场，”CFTC董事长马萨德(Tim Massad)在芝加哥的一场行业会议上表示，“有大量活动在进行。”