《综述》2010年美股闪崩案主角进行抗争，力求不被引渡到美国

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
这是美国当局首度指控非法行为与这次闪崩事件有关；市场监管机构称，2010年10月的闪崩事件由多重因素造成，包括一档共同基金的电脑程式交易大量抛售E-迷你标普500指数 期货合约。
根据CFTC说法，多家监管机构最早曾在2009年与Sarao接触，对他的交易活动提出质疑，但他的电子欺骗(spoofing)行为一直持续到最近。萨劳曾经是芝加哥商业交易所集团(CME Group) 的会员，自2008年5月起就在该交易所进行股票期货交易。
CFTC主管周三表示，起诉萨劳花费了近五年时间，原因在于美国金融市场规模庞大且相当复杂。
“这些都是庞大的市场，”CFTC董事长马萨德(Tim Massad)在芝加哥的一场行业会议上表示，“有大量活动在进行。”
“我们会在权限内尽全力追究那些试图在我们市场从事诈欺或操纵活动者，”他在预先准备好的讲稿中指出。
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