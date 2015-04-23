修正-日本数据：4月制造业PMI初值现11个月来首次萎缩

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(修改英文原文报导的USN)
路透东京4月23日 - 由于国内订单和产出下降，日本4月制造业活动出现近一年来的首次萎缩；这可能令人益发担忧日本温和的经济复苏正在丧失动能。
Markit/JMMA日本4月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.7，3月终值为50.3。
这是该指数自去年5月以来首次跌至荣枯分水岭50以下。
新订单指数初值跌至48.5，3月终值为49.4；该指数连续第二个月显示萎缩，且萎缩速度加快。
4月产出分项指数降至49.7，为九个月来首次下降。
新出口订单指数初值也降至51.0，前月终值为52.0。但由于日圆疲软提升了日本出口商的价格竞争力，因此仍在扩张。
Markit/JMMA PMI指数4月终值将于5月1日公布。
从PMI指数来看，制造业活动萎缩幅度仍相对较小，而政府公布的工业生产数据已给企业复苏力度蒙上疑云。
日本2月工业产出降幅超过预期，分析师将关注下周出炉的3月生产数据，以判断是否有所回升。目前还没有对3月数据的预估值。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
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