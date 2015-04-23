修正-日本数据：4月制造业PMI初值现11个月来首次萎缩

(修改英文原文报导的USN)

路透东京4月23日 - 由于国内订单和产出下降，日本4月制造业活动出现近一年来的首次萎缩；这可能令人益发担忧日本温和的经济复苏正在丧失动能。

Markit/JMMA日本4月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.7，3月终值为50.3。

这是该指数自去年5月以来首次跌至荣枯分水岭50以下。

新订单指数初值跌至48.5，3月终值为49.4；该指数连续第二个月显示萎缩，且萎缩速度加快。

4月产出分项指数降至49.7，为九个月来首次下降。

新出口订单指数初值也降至51.0，前月终值为52.0。但由于日圆疲软提升了日本出口商的价格竞争力，因此仍在扩张。

Markit/JMMA PMI指数4月终值将于5月1日公布。

从PMI指数来看，制造业活动萎缩幅度仍相对较小，而政府公布的工业生产数据已给企业复苏力度蒙上疑云。