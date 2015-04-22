《综述》美国3月成屋销售劲增至18个月高点，楼市供应亦改善

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
以3月销售速度来看，将需要4.6个月的时间将市场中的房屋存量全部出售，少于2月的4.7个月。房屋存量可供六个月销售，才被视为供需达成良性平衡。
由于供应仍然紧俏，成屋销售价格中值较上年同期上升7.8%至212,100美元。
这是2014年2月以来最大百分比增幅，表明房价上涨的速度似乎再度加快。2013年多数时候房价增幅为两位数，之后有所放缓。
“看来可用存量有限，加上市场上贱卖的情况减少，使得房价继续面临上涨压力，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示。
首次购房者上月占到总体交易的30%，远低于分析师与房地产经纪人认为推动房市强劲复苏所需的40-45%。
图表：美国成屋销售(link.reuters.com/vuv62w)
美国抵押贷款(link.reuters.com/guv37s) (完) (编译 郑茵/李爽/王丽鑫/戴素萍 审校 张涛/杜明霞/徐文焰)
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