韩股业绩：SK Hynix第一季获利同比激增50.2%，优于预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透首尔4月23日 - 韩国SK Hynix 周四公布，1-3月营业利润较上年同期激增50.2%，略优于市场预期，因记忆体(内存)芯片供应趋紧，且汇率因素有利。
SK Hynix称，第一季营收为4.8万亿韩元，略超过预估的4.7万亿；第一季营业利润为1.6万亿韩元，预估为1.5万亿；第一季净利为1.3万亿韩元，预估为1.2万亿。
SK HYNIX称第一季DRAM芯片出货量较第四季下降5%，平均价格较前季下跌4%，NAND芯片出货量较第四季持平，平均价格较前季下跌7%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。