韩股业绩：SK Hynix第一季获利同比激增50.2%，优于预期

路透首尔4月23日 - 韩国SK Hynix 周四公布，1-3月营业利润较上年同期激增50.2%，略优于市场预期，因记忆体(内存)芯片供应趋紧，且汇率因素有利。

SK Hynix称，第一季营收为4.8万亿韩元，略超过预估的4.7万亿；第一季营业利润为1.6万亿韩元，预估为1.5万亿；第一季净利为1.3万亿韩元，预估为1.2万亿。