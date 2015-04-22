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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 07:53 BJT

韩股业绩：SK Hynix第一季获利同比激增50.2%，优于预期

路透首尔4月23日 - 韩国SK Hynix 周四公布，1-3月营业利润较上年同期激增50.2%，略优于市场预期，因记忆体(内存)芯片供应趋紧，且汇率因素有利。

SK Hynix称，第一季营收为4.8万亿韩元，略超过预估的4.7万亿；第一季营业利润为1.6万亿韩元，预估为1.5万亿；第一季净利为1.3万亿韩元，预估为1.2万亿。

SK HYNIX称第一季DRAM芯片出货量较第四季下降5%，平均价格较前季下跌4%，NAND芯片出货量较第四季持平，平均价格较前季下跌7%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)

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