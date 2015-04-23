欧洲个股：德意志银行称第一季将赢利，诉讼成本约有15亿欧元

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透周二报导称，知情人士表示，美国和英国官员正准备最快周四宣布，与德意志银行就试图操纵Libor等基准利率的指控达成和解。
路透本月稍早曾报导，罚金可能超过15亿美元，与瑞银集团(UBS) 在2012年支付的罚金相当。
和解Libor操纵指控，可望有助于消除重压德银股价多年的不确定因素，但无法勾销以往的过错。
德意志银行是全球第二大外汇交易商，该行仍可能面临其他试图操纵外汇基准指控，和违反美国对伊朗制裁等过去问题的指控或和解官司。
2014年底德银拨备32亿欧元诉讼预备金，及19亿欧元预备因应其他风险，并指出还面临48亿欧元抵押贷款回购指控的案件。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 郑茵/李爽)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。