欧洲个股：德意志银行称第一季将赢利，诉讼成本约有15亿欧元

路透周二报导称，知情人士表示，美国和英国官员正准备最快周四宣布，与德意志银行就试图操纵Libor等基准利率的指控达成和解。

路透本月稍早曾报导，罚金可能超过15亿美元，与瑞银集团(UBS) 在2012年支付的罚金相当。

和解Libor操纵指控，可望有助于消除重压德银股价多年的不确定因素，但无法勾销以往的过错。

德意志银行是全球第二大外汇交易商，该行仍可能面临其他试图操纵外汇基准指控，和违反美国对伊朗制裁等过去问题的指控或和解官司。