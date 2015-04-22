美股业绩：德州仪器第一季业绩低于预期且预计当季亦然，股价重挫

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月22日 - 德州仪器 公布第一季获利和营收低于分析师预期，并预计当前的第二季亦将如此，指因通信设备和消费电子产品市场对其晶片(芯片)需求疲弱，且美元强劲。
该公司股价周三在盘后交易中重挫7%。
德仪财报被视为半导体行业的风向标，因为该公司生产的芯片广泛用于从汽车和电视到工业机器和通讯设备的多个领域。
该公司一直在收缩不盈利的无线业务，专注于模拟芯片和嵌入式芯片业务。
美元指数 过去一年涨约23%。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。