美股业绩：德州仪器第一季业绩低于预期且预计当季亦然，股价重挫

路透4月22日 - 德州仪器 公布第一季获利和营收低于分析师预期，并预计当前的第二季亦将如此，指因通信设备和消费电子产品市场对其晶片(芯片)需求疲弱，且美元强劲。

该公司股价周三在盘后交易中重挫7%。

德仪财报被视为半导体行业的风向标，因为该公司生产的芯片广泛用于从汽车和电视到工业机器和通讯设备的多个领域。

该公司一直在收缩不盈利的无线业务，专注于模拟芯片和嵌入式芯片业务。