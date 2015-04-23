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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 08:07 BJT

美股业绩：德州仪器第一季业绩低于预期且预计当季亦然，股价重挫

德仪预估第二季EPS为0.60-0.70美元，营收31.2-33.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估第二季EPS为0.73美元，营收34.3亿美元。

3月31日止的第一季中，归属于德仪的净利大增35%至6.56亿美元，每股净利0.61美元。

营收成长6%至31.5亿美元。

旗下规模最大的模拟芯片业务营收成长11%至20.4亿美元。

分析师先前平均预期EPS为0.62美元，营收共计32亿美元。

德仪股价盘后报54.55美元，常规交易收报58.73美元。(完) (编译 李爽/张明钧; 审校 张涛/郑茵)

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