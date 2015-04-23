金砖国家：4月22日股汇市收盘纵览

路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月22日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.52%或5.40点，报1,047.61点。

中国股市：沪综指收升2.4%再创逾七年新高，电力及券商板块领涨

中国汇市：人民币收升终止三连跌，结汇略占上风短期料持稳

香港股市：收高，追随内地股市涨势

============================================================================

巴西股市：指标Bovespa指数 收涨1.59%，报54,617.36点，受铁矿石巨头淡水河谷 大涨9.7%的提振，因该公司公布的第一季铁矿石产量创下同期纪录高位 。巴西国家石油公司(Petrobras) 受获利了结打击，盘中一度下跌3.3%，但终场扳回跌幅微涨0.23%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.0068/83，周一收在3.0248/73。市场认为Petrobras发布业绩后，有关腐败丑闻对巴西经济影响的不确定性将会减少，这也帮助支撑了雷亚尔汇率。

============================================================================

南非股市：指标Top-40绩优股指数 收涨0.36%报47,997.80点，盘中一度触及48,088.18点的纪录高位，因铁矿石公司Kumba Iron Ore 的股价受铁矿石现货价格上涨的提振上扬。大盘综合指数 收高0.26%，创下纪录收盘高位54,281.56点。

南非汇市：兰特下跌，因美国成屋销售强劲提振美元

=========================================================================

印度股市：由四周低点反弹收高，终止五日连跌，得益于Sun Pharmaceutical Industries 等绩优股上涨。BSE指数 收涨0.77%，报27,890.13点；NSE指数 收涨0.62%，报8,429.70点。

印度汇市：卢比兑美元 收涨至62.8175/8275，因股市回升的利好盖过降雨不及正常水平的担忧。上日收报62.8500/8600。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.37%，报1,004.000点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.78%，报546.41点。