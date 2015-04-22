中国个股：华域汽车拟向大股东上汽集团等投资者增发筹资至多89.7亿

路透上海4月23日 - 中国领先的汽车零部件厂商--华域汽车 周四公告称，拟向大股东上汽集团 等不超过十名投资者定向增发，募集金额不超过89.7亿元人民币。

公告显示，本次定向增发的底价为16.17元／股，最终发行价将根据询价情况确定。上汽集团以其持有的上海汇众汽车制造公司参与认购，汇众公司估值为45.08亿元，因此本次定向增发实际募集现金不超过44.62亿元。

募集的现金将投向12个项目及偿还公司债券和银行贷款，项目包括新能源汽车大功率集成化驱动系统研发、智能驾驶主动感应系统研发、汽车空调压缩机项目等。

目前上汽集团持有华域汽车60.1%股份，若以增发底价及发行股数上限计算，上汽集团在参与增发后的持股比例变为约58.36%。