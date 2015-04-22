中国个股：华域汽车拟向大股东上汽集团等投资者增发筹资至多89.7亿

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月23日 - 中国领先的汽车零部件厂商--华域汽车 周四公告称，拟向大股东上汽集团 等不超过十名投资者定向增发，募集金额不超过89.7亿元人民币。
公告显示，本次定向增发的底价为16.17元／股，最终发行价将根据询价情况确定。上汽集团以其持有的上海汇众汽车制造公司参与认购，汇众公司估值为45.08亿元，因此本次定向增发实际募集现金不超过44.62亿元。
募集的现金将投向12个项目及偿还公司债券和银行贷款，项目包括新能源汽车大功率集成化驱动系统研发、智能驾驶主动感应系统研发、汽车空调压缩机项目等。
目前上汽集团持有华域汽车60.1%股份，若以增发底价及发行股数上限计算，上汽集团在参与增发后的持股比例变为约58.36%。
华域汽车自3月中开始停牌，筹划定向增发事宜，上一交易日收报19.99元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。