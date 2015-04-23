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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 08:16 BJT

韩国个股：三星电子拟再投逾90亿美元，扩大韩国芯片厂产能--报导

路透首尔4月23日 - 通讯社MoneyToday周四报导称，韩国三星电子 计划至少再投资10万亿(兆)韩元(合92.3亿美元)，提高位于韩国的一座新芯片(晶片)工厂产能。该报导未引述消息来源。

三星电子此前曾宣布斥资15.6万亿韩元，在首尔南方的平泽市兴建该座工厂；在三星电子扩展半导体业务以弥补智能手机获利放缓之际，这是该公司对单一生产设施最大的投资承诺。

该工厂预计2017年开始生产，但MoneyToday未具体指出额外的投资何时投入。

报导还称，三星将在韩国芯片厂区制造动态随机存取记忆体(DRAM)，但亦可能视市场情况，制造移动设备处理器。

三星未立即对该报导置评。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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