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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 08:03 BJT

表格：外资上周仍买超日本股票，日本投资者买超海外债券

路透东京4月23日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
4月18日当周，外资仍买超日本股票。
    
    外资4月18日止当周在日本股市买超5,952亿日圆，前一周买超1.0411
万亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券4,320亿日圆，前一周为买超2,138
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                         股市          债市        货币市场
    4月12日-4月18日     +595.2         -663.9       +1,795.3 
    4月 5日-4月11日   +1,041.1r        +288.7r        -881.6 


    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
    
                         股市           债市        货币市场
    4月12日-4月18日     +271.1         +432.0         +134.3 
    4月 5日-4月11日     +276.6r        +213.8r         +33.8r
    3月29日-4月 4日　　 +424.4       -3,072.1r         -94.7 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
    link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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