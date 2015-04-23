表格：外资上周仍买超日本股票，日本投资者买超海外债券

路透东京4月23日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至 4月18日当周，外资仍买超日本股票。 外资4月18日止当周在日本股市买超5,952亿日圆，前一周买超1.0411 万亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券4,320亿日圆，前一周为买超2,138 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月12日-4月18日 +595.2 -663.9 +1,795.3 4月 5日-4月11日 +1,041.1r +288.7r -881.6 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月12日-4月18日 +271.1 +432.0 +134.3 4月 5日-4月11日 +276.6r +213.8r +33.8r 3月29日-4月 4日 +424.4 -3,072.1r -94.7 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选： link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)