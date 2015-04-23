主要国家经济指标预测--4月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日(五) 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 108.4 107.9 IFO企业现况指数 112.4 112.0 IFO企业预期指数 104.5 103.9 -- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 103.9 1230 美国耐久财订单 3月 +0.6% -1.4% 扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.6% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月23日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 49.7 -- 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 25.25 -- 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 正10.1 正10.2 0645 法国企业景气指数 4月 正101 正100 0700 法国Markit制造业PMI 4月初值 48.4 49.2 服务业PMI 50.8 52.5 综合PMI 50.2 -- 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 51.9 53.0 服务业PMI 54.4 55.5 综合PMI 54.2 -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 51.9 52.6 服务业PMI 53.7 54.5 综合PMI 53.5 54.4 0800 意大利薪资指数(较前月) 3月 持平 -- (较上年同期) +1.0% -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 67.41 70.00 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 194.44 -- 0830 英国零售销售(较上月) 3月 -0.5% +0.4% (较上年同期) +4.2% +5.4% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.2% +0.4% (较上年同期) +5.0% +5.4% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 35.81 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月18日当周 29.5 29.0 四周均值(万人) 28.45 -- 续请失业金人数(万人) 4月11日当周 232.5 230 1345 美国Markit制造业PMI 4月初值 54.2 55.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 48.1 51.3 1500 美国堪萨斯城联储综合指数 4月 负7 -- 制造业指数 负2 -- 2100 韩国消费者信心指数 4月 104 -- (完)