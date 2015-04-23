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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--4月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    
    4月24日(五)
    0800 德国IFO企业景气判断指数                         4月       108.4       107.9
             IFO企业现况指数                                       112.4       112.0
             IFO企业预期指数                                       104.5       103.9
    --   美国建筑许可年率(万户)                    3月修正值         --        103.9
    1230 美国耐久财订单                                  3月       +0.6%       -1.4%
             扣除运输的耐久财订单                                  +0.3%       -0.6%
             扣除国防的耐久财订单                                    --        -1.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单                            +0.3%       -1.1%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
     
    4月23日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               4月初值         49.7       -- 
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            3月        25.25       -- 
    0600 德国Gfk消费者信心指数                           5月       正10.1    正10.2
    0645 法国企业景气指数                                4月        正101     正100
    0700 法国Markit制造业PMI                         4月初值         48.4      49.2
                   服务业PMI                                         50.8      52.5
                   综合PMI                                           50.2       -- 
    0730 德国Markit制造业PMI                         4月初值         51.9      53.0
                   服务业PMI                                         54.4      55.5
                   综合PMI                                           54.2       -- 
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       4月初值         51.9      52.6
                     服务业PMI                                       53.7      54.5
                     综合PMI                                         53.5      54.4
    0800 意大利薪资指数(较前月)                          3月         持平       -- 
                       (较上年同期)                                 +1.0%       -- 
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                3月        67.41     70.00
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       194.44       -- 
    0830 英国零售销售(较上月)                            3月        -0.5%     +0.4%
                     (较上年同期)                                   +4.2%     +5.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                             +0.2%     +0.4%
                               (较上年同期)                         +5.0%     +5.4%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              3月初值        35.81       -- 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            4月18日当周         29.5      29.0
                         四周均值(万人)                             28.45       -- 
                   续请失业金人数(万人)          4月11日当周        232.5       230
    1345 美国Markit制造业PMI                         4月初值         54.2      55.5
    1400 美国新屋销售年率(万户)                          3月         48.1      51.3
    1500 美国堪萨斯城联储综合指数                        4月          负7       -- 
                         制造业指数                                   负2       -- 
    2100 韩国消费者信心指数                              4月          104       -- (完)

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