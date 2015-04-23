日本个股：索尼盘初股价大涨3%，此前公司调高获利预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京4月23日 - 索尼 股价周四盘初大涨3%，此前该公司调高甫结束的会计年度获利预估，主因视频游戏及数码相机销售情况优于预期。
0006GMT，索尼股价报3,786日圆，此前一度触及3,800日圆，逼近上周所及六年半高点3,827.5日圆。
索尼目前预期3月31日止财年营业利润为680亿日圆，先前预估为200亿日圆，市场预期为约500亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。