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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 08:18 BJT

日本个股：索尼盘初股价大涨3%，此前公司调高获利预估

路透东京4月23日 - 索尼 股价周四盘初大涨3%，此前该公司调高甫结束的会计年度获利预估，主因视频游戏及数码相机销售情况优于预期。

0006GMT，索尼股价报3,786日圆，此前一度触及3,800日圆，逼近上周所及六年半高点3,827.5日圆。

索尼目前预期3月31日止财年营业利润为680亿日圆，先前预估为200亿日圆，市场预期为约500亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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