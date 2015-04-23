《中国报摘》--中国证券报4月23日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，待《海峡两岸服务贸易协议》实施后，将允许台资金融机构以人民币合格境外机构投资者方式投资大陆资本市场，进一步便利台资证券公司申请大陆QFII资格等。

* 其他:

--全国股转公司副总经理、新闻发言人隋强称，新三板市场分层是今年重点工作，年内肯定会推出。另外，全国股转公司将根据各方面准备情况及市场发展阶段，统筹考虑推出竞价交易方式时机。

--光大集团宣布“网上光大集团”落户上海，进军互联网金融市场。

--从多家信托公司了解到，本周已经有两家股份制银行叫停了伞形信托配资业务，其中一家还是此前的“配资大户”。

--中粮集团董事长宁高宁表示，希望与2014年收购的荷兰尼德拉和来宝农业两海外公司整合并达到协同效应，未来相关业务将整合成一家“全球性农业公司”。IPO将有助于实现这一目标，但尚无潜在的上市时间表。

--长安汽车 称，拟非公开发行股票3.2亿A股，募集资金总额60亿元人民币，全部用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”。

--上海电气 公告，近日与华信资源签署《巴基斯坦塔尔煤田一区块煤电一体化合作协议》。后者系在巴基斯坦成立的煤矿能源公司。