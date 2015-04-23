中港个股：上海电气拟牵头投资巴基斯坦煤电一体化项目

公告指出，上海电气已与华信资源公司签署合作协议，华信资源已获得巴基斯坦塔尔 煤田第一区块的开采经营权，上海电气将牵头建设塔尔煤田坑口电厂，规划是四台35万千瓦机组或两台66万千瓦机组，华信资源将对塔尔煤田进行同步建设和扩建，双方将建立排他性的供煤合作。