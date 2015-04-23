《中国重要政经日程》--4月23日

==========================今日重要政经日程==========================

4/23（周四）

--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2015年一季度外汇收支数据有关情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

4/24（周五）

*--人力资源和社会保障部定于10时召开新闻发布会，向社会各界和广大媒体介绍2015年第一季度人力资源和社会保障工作进展情况。

--16:00 全国人大就食品安全法修订草案、广告法修订草案举行发布会。

4/26（周日）

--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。

4/27（周一）

*--意大利外交与国际合作部部长保罗·真蒂洛尼将于4月27日至29日对中国进行正式访问。其间，王毅外长将与真蒂洛尼外长共同主持中意政府委员会第六次联席会议。

4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程