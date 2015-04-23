《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月23日

*工商时报：

--中国证监会再度抛出正研究台沪通议题，金管会主委曾铭宗昨日表示，资本市场国际化是当前重要趋势，但台沪通牵涉较广，需要更深入研究且要国内民众有共识，才能进一步推动。他也首度表示，两岸股市合作应〞由近而远、由简单到复杂〞的原则。

--房地合一税正由行政院审查，财政部长张盛和昨日表示，行政院近日就会拍板，他也引用学者的说法表示：〞三个学者有四个意见，再加上理想主义者，卡死房地合一税。〞立委曾巨威则建议，将税率调高到20%，享有优惠的持有年限也应延长

--主打对台的福建自贸区在21日正式挂牌，中国总理李克强与部分台资企业负责人举行座谈会。有台商向李克强表示担心大陆对台商优惠政策有变。李克强当即表态，〞我给你们吃一颗定心丸！〞他强调，对台商优惠政策不会改变，已制定的一些政策、已签订的合同继续有效，不存在溯及既往的问题。

*经济日报：

--正当台湾房地产投资客将目光转往日本、东南亚之际，房市最近持续下修，却吸引香港采购团来台买房，以平均每月二至三团频率来台扫货，大致分为团进团出的总价型客层，以及自由行的豪宅客层。

--根据金管会统计显示，相较于外资蜂拥入台股，今年截至3月底，散户占集中市场交易比重已下滑至近五成，跟过去六、七成的高峰相比明显减少；且信用交易金额（融资加融券）也比去年同期锐减3,720亿台币，台股出现散户溃逃警讯。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。