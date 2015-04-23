《香港报摘》--经济日报4月23日

* 头版头条：

--4月以来港股日均成交逾2,000亿港元，较2007年高峰还要高，港交所 行政总裁李小加在台北接受本报专访时称，港交所马上要做好峰值有5,000-6,000亿港元的系统准备，但不是预期成交额会到这个水平。

* 其他：

--恒基地产 主席李兆基称，倘政改成功通过，香港经济将更稳定，恒生指数 可升至29,000-30,000点。

--电视广播 获得香港通讯局批准，引入《中国好声音》主要投资人、内地传媒大亨黎瑞刚为新股东，但控制权仍掌握在现有主要股东陈国强手中。

--有线宽频 旗下奇妙电视宣布已向当局申请使用亚洲电视的频谱使用权。（完）

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