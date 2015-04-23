《香港报摘》--经济日报4月23日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--4月以来港股日均成交逾2,000亿港元，较2007年高峰还要高，港交所 行政总裁李小加在台北接受本报专访时称，港交所马上要做好峰值有5,000-6,000亿港元的系统准备，但不是预期成交额会到这个水平。
* 其他：
--恒基地产 主席李兆基称，倘政改成功通过，香港经济将更稳定，恒生指数 可升至29,000-30,000点。
--电视广播 获得香港通讯局批准，引入《中国好声音》主要投资人、内地传媒大亨黎瑞刚为新股东，但控制权仍掌握在现有主要股东陈国强手中。
--有线宽频 旗下奇妙电视宣布已向当局申请使用亚洲电视的频谱使用权。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。