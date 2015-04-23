中国个股：光大证券等光大系公司合组光大云付，进军互联网金融

路透上海4月23日 - 中国光大集团及旗下光大证券 等多家子公司合资组建的光大云付互联网公司周三在上海自贸区成立。光大云付是光大系第一家“互联网+”新业态企业，旨在打造“网上光大集团”。

据光大证券网站及公告，光大云付注册资本2亿元人民币，股东除光大集团和光大证券外，还包括光大永明资产管理公司、光大投资管理公司、光大兴陇信托公司、光大金控资产管理公司，其中光大证券占股四成。

光大集团总经理高云龙指出，“光大云付将成为集团内各成员间信息的互通和融合的天然数据集市，是光大集团协同发展的有效载体，是打造‘网上光大集团’的重要平台。”

光大云付将以互联网金融服务为主体，充分发挥光大集团全面金融牌照优势，实现四个基本功能：一是搭建大数据平台，充分整合和归集光大集团内部数据，加强与外部数据合作，为集团为社会提供信息增值服务；二是搭建金融产品交叉销售平台，实现集团成员企业产品以及服务的优势互补。

其三是推动支付平台建设，实现集团内客户账户服务一体化，提供更加便捷、更加优质的互联网服务；其四是搭建投融资平台，降低投融资成本，发展普惠金融，引导更多资金进入实体经济，助力实体经济发展。