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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月23日-4月30日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间  国家    规模        发行细节
 4/23        日本                标售三个月期贴现国库券
 4/23        日本                标售40年期公债
                                 
 4/26  1350  法国                标售国库券(BTF)
 4/27        美国                发售两年期公债
 4/27        意大利              标售零息/BTP债券
 4/28        意大利              标售国库券
 4/28        日本                标售三个月期贴现国库券
 4/28        日本                标售两年期公债
 4/28        美国                发售五年期公债
 4/29        美国                发售两年期浮息公债
 4/29        美国                发售七年期公债
 4/29        德国    40亿欧元    标售五年期联邦公债
 4/29        意大利              标售中长期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王兴亚；审校 李春喜)

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