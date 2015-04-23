中国经济：进一步复制推广自贸区试点经验，及时调整负面清单--副总理

路透北京4月23日 - 中国国务院副总理汪洋表示，上海自贸区经验得到有序复制推广，国务院将及时总结评估四个自贸试验区试点的进展状况，在全国或具备条件的地方进一步复制推广相关成果，扩大试点，并及时调整负面清单。

人民日报周四援引他在十二届全国人大常委会第十四次会议上称，在全国范围内复制推广的改革事项有28项，涉及五个方面，包括投资管理领域包括税务登记号码网上自动赋码、组织机构代码实时赋码、企业设立实行“单一窗口”等九项。

贸易便利化领域，包括检验检疫通关无纸化、第三方检验结果采信等五项；金融领域，包括个人其他经常项下人民币结算业务、外商投资企业外汇资本金意愿结汇等四项。

服务业领域，包括允许设立股份制外资投资性公司、允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售等五项。同时加强事中事后监管方面，包括社会信用体系、信息共享和综合执法制度、社会力量参与市场监督制度等5项。

在全国其他海关特殊监管区域复制推广的改革事项共六项，包括期货保税交割海关监管制度、融资租赁海关监管制度、进口货物预检验等。

汪洋指出，未来将进一步做好自贸试验区的各项工作。在全国或具备条件的地方进一步复制推广试点经验。防控风险和守住底线，根据试验情况，及时调整负面清单。同时完善外商投资国家安全审查制度，健全事中事后监管制度，筑牢“防火墙。