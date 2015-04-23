美国个股：百胜集团预计短期内面临挑战，但下半年迎来复苏

他们并指出，百胜第一季的中国同店销售减少12%，降幅低于预期。

百胜执行长Greg Creed表示，消费者对百胜中国餐厅的看法已有所改善，公司在当地的营运更有效率。

中国肯德基餐厅正推出有价格竞争力的优质咖啡，今年还会更换两次菜单。截至第一季末，百胜在中国有6,846家餐厅，其中肯德基就占了4,896家。

“中国市场明显在改善中，”Creed表示。(完) (编译 王丽鑫/许娜/戴素萍 审校 徐文焰/郑茵/杜明霞)