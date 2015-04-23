中国个股：长安汽车拟定增募资60亿元做大主业，大股东及管理层认购

路透上海4月23日 - 停牌逾一个月的中国大型车厂--重庆长安汽车 周三晚公布定向增发预案，拟向大股东长安汽车集团、公司管理人员和机构投资者组成的10家特定对象，定增募资60亿元人民币，用于乘用车建设和发动机产能结构调整以增强主业。

公告显示，按照18.70元/股的发行价计算，长安汽车 本次非公开发行股票数量为3.2亿股。其中，公司控股股东长安集团拟认购24亿元；公司董事、高级管理人员、其他管理人员或核心技术人员将通过四家有限合伙企业参与本次非公开发行，合计认购5,200万元。

发行后，长安集团直接持有和间接控制上市公司股票的比例将由40.08%变为40.07%，长安汽车控股股东地位不变。

公告显示，本次募资将用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”，其中乘用车项目为新建年产24万辆整车的生产基地。

长安汽车称，乘用车项目将扩大公司的乘用车整车生产规模，有利于增强自主品牌汽车核心技术与车型平台的研发能力；发动机项目则将促进其自主品牌产品进一步满足国家节能减排的要求。