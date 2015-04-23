《香港报摘》--信报4月23日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--多年来雄霸香港电视圈的电视广播 突然引入与其素有渊源、有“中国梅铎”之称的华人文化产业投资基金（CMC）主席黎瑞刚为新股东。
* 其他：
--前海管理局的全资企业--深圳市前海金融控股首次在港发行10亿元人民币2.5年期点心债，录得12倍超额认购，最终定价为4.55厘，较最初的指导息率4.85厘大幅收窄。
--中国正式公布开放人民币银行卡清算市场，6月1日起外资可以申请内地的人民币银行卡清算牌照，代表银联在内地一卡独大的垄断地位将终结，或要面对来自Visa 、万事达卡的竞争。
--市场消息透露，上海昊海生物科技 IPO的国际配售提前一日于昨天截飞(截止认购)，而综合九家证券商共借出孖展(保证金融资)额170.38亿港元计算，公开发售部分录得超额认购71倍。
--近年正积极转攻Wi-Fi网络及O2O服务的中国智能 执行董事关志恒称，今年拟搭建亚洲区域旅游云，为中国旅客提供O2O场景服务。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。