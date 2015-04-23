《香港报摘》--信报4月23日

* 头版头条：

--多年来雄霸香港电视圈的电视广播 突然引入与其素有渊源、有“中国梅铎”之称的华人文化产业投资基金（CMC）主席黎瑞刚为新股东。

* 其他：

--前海管理局的全资企业--深圳市前海金融控股首次在港发行10亿元人民币2.5年期点心债，录得12倍超额认购，最终定价为4.55厘，较最初的指导息率4.85厘大幅收窄。

--中国正式公布开放人民币银行卡清算市场，6月1日起外资可以申请内地的人民币银行卡清算牌照，代表银联在内地一卡独大的垄断地位将终结，或要面对来自Visa 、万事达卡的竞争。

--市场消息透露，上海昊海生物科技 IPO的国际配售提前一日于昨天截飞(截止认购)，而综合九家证券商共借出孖展(保证金融资)额170.38亿港元计算，公开发售部分录得超额认购71倍。

--近年正积极转攻Wi-Fi网络及O2O服务的中国智能 执行董事关志恒称，今年拟搭建亚洲区域旅游云，为中国旅客提供O2O场景服务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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