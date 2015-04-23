《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月23日

路透香港4月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7496港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高88.68点，或0.49%，报18,038.27点.因Visa Inc 向中国市场扩张 的潜在机遇，以及麦当劳 制定扭转销售下滑计划的表态，促使投资者坦然面对良莠不齐的企业业 绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.240 -0.65 24506 13.038 0.60 中国铝业 16.050 2.36 75202 4.975 -1.09 中国移动 74.290 -0.16 222656 115.144 0.56 中国人寿 75.360 0.83 77802 38.934 0.73 中石油 131.370 0.30 20296 10.181 0.40 中石化 90.700 0.78 30695 7.029 0.41 汇丰控股 45.610 0.02 1820765 70.692 0.34 中电信 75.000 1.64 13240 5.812 0.21 中国联通 18.880 0.69 215729 14.631 1.18 兖州煤业 10.320 0.98 37334 7.998 -0.28 华能国际 60.850 9.52 39387 11.789 1.11 南方航空 51.060 -3.66 40106 7.914 -1.20 东方航空 45.820 -1.57 17851 7.102 20.16 中芯国际 5.450 1.87 7865 0.845 -0.62（完）