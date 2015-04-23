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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 08:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月23日

路透香港4月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7496港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周三收高88.68点，或0.49%，报18,038.27点.因Visa Inc     向中国市场扩张
 的潜在机遇，以及麦当劳       制定扭转销售下滑计划的表态，促使投资者坦然面对良莠不齐的企业业
 绩。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       168.240   -0.65      24506            13.038       0.60
 中国铝业                      16.050    2.36      75202             4.975      -1.09
 中国移动                      74.290   -0.16     222656           115.144       0.56
 中国人寿                      75.360    0.83      77802            38.934       0.73
 中石油                       131.370    0.30      20296            10.181       0.40
 中石化                        90.700    0.78      30695             7.029       0.41
 汇丰控股                      45.610    0.02    1820765            70.692       0.34
 中电信                        75.000    1.64      13240             5.812       0.21
 中国联通                      18.880    0.69     215729            14.631       1.18
 兖州煤业                      10.320    0.98      37334             7.998      -0.28
 华能国际                      60.850    9.52      39387            11.789       1.11
 南方航空                      51.060   -3.66      40106             7.914      -1.20
 东方航空                      45.820   -1.57      17851             7.102      20.16
 中芯国际                       5.450    1.87       7865             0.845      -0.62（完）

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