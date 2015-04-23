《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月23日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7496港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高88.68点，或0.49%，报18,038.27点.因Visa Inc 向中国市场扩张 的潜在机遇，以及麦当劳 制定扭转销售下滑计划的表态，促使投资者坦然面对良莠不齐的企业业 绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.240 -0.65 24506 13.038 0.60 中国铝业 16.050 2.36 75202 4.975 -1.09 中国移动 74.290 -0.16 222656 115.144 0.56 中国人寿 75.360 0.83 77802 38.934 0.73 中石油 131.370 0.30 20296 10.181 0.40 中石化 90.700 0.78 30695 7.029 0.41 汇丰控股 45.610 0.02 1820765 70.692 0.34 中电信 75.000 1.64 13240 5.812 0.21 中国联通 18.880 0.69 215729 14.631 1.18 兖州煤业 10.320 0.98 37334 7.998 -0.28 华能国际 60.850 9.52 39387 11.789 1.11 南方航空 51.060 -3.66 40106 7.914 -1.20 东方航空 45.820 -1.57 17851 7.102 20.16 中芯国际 5.450 1.87 7865 0.845 -0.62（完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。