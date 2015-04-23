澳新汇市：新西兰元下跌，此前央行官员称不考虑升息

路透惠灵顿4月23日 - 新西兰元兑美元 下跌逾0.0025美元，此前一新西兰央行高层官员表示，并不考虑升息，且下一步举措要视通胀压力而定。

新西兰央行助理总裁John McDermott表示，当前的货币政策属刺激性政策，且将会见到国内通胀逐步上升，但需求和物价疲弱可能促使考虑降息。

新西兰元兑美元从讲话前的0.7625美元跌至低位0.7587，之后缩减跌幅，报0.7602美元。(完)

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