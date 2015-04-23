《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日

**上海证券报**

--上海期货交易所发布新修订的热轧卷板期货标准合约，将其最小变动价位由2元人民币/吨调整为1元/吨，自下周一(27日)20:55连续交易开盘集合竞价时起施行。

--阿里巴巴 公布2015年“互联网+汽车”战略，首次披露其汽车事业部使命。未来该部将联手整车、二手车、本地服务等汽车相关企业，利用阿里大数据，丰富消费者端的车生活场景和需求。

**证券时报**

--华泰证券 一季度实现净利润20.15亿元人民币，同比增150.14%。

--银行理财直接融资工具试行近一年半后，据悉，监管部门拟将银行理财直接融资工具改为注册制，而此前实行评审制。

--停牌逾一个月的南玻 拟申请将已发行的7.63亿股B股转换上市地，即B转H股；同时还将向前海人寿、北方工业定增募资16亿元用于扩产。

--*ST二重 称，截至周二(21日)，公司及旗下控股子公司累计有75.65亿元债务逾期，类别包括银行贷款本息、商业汇票、融资租赁本金及租金等。

**金融时报**

--农业发展银行称，其改革方案明确了采取农发行内源融资和国家注资相结合的方式逐年补充资本金，并逐步建立利润转增资本等动态资本金补充机制。另外，除原有的发债、存款外，财税支持也将成为该行增强内生性可持续发展能力的主要动力。(完)