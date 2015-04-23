《交易视点》限外资对台债影响有限，超短券料回归正常--群益金鼎证

路透台北4月23日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三市场利率走升，受到前一天金管会限制外资投资公司债与金融债的利空与美债10年期回到1.9%跳空开高，但停损卖压不大，市场以当冲为主，10年券在1.54%有筹码换手的现象。