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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 08:51 BJT

《交易视点》限外资对台债影响有限，超短券料回归正常--群益金鼎证

路透台北4月23日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三市场利率走升，受到前一天金管会限制外资投资公司债与金融债的利空与美债10年期回到1.9%跳空开高，但停损卖压不大，市场以当冲为主，10年券在1.54%有筹码换手的现象。

金管会限制外资的动作预期对公债市场影响不大且不长久，超短券利率将回归正常。短线等待美债突破区间后对台债较有影响力。10年券区间预估在1.52-1.55%，五年券预估在0.98-1.03%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

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