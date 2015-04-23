《交易视点》限外资对台债影响有限，超短券料回归正常--群益金鼎证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月23日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三市场利率走升，受到前一天金管会限制外资投资公司债与金融债的利空与美债10年期回到1.9%跳空开高，但停损卖压不大，市场以当冲为主，10年券在1.54%有筹码换手的现象。
金管会限制外资的动作预期对公债市场影响不大且不长久，超短券利率将回归正常。短线等待美债突破区间后对台债较有影响力。10年券区间预估在1.52-1.55%，五年券预估在0.98-1.03%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。